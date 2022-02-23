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國3梅山段天雨路滑轎車自撞分隔島 釀1死1傷

2022/2/23 15:38（2/23 16:06 更新）
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國道第八公路警察大隊指出，23日下午獲報在國道3號南向梅山路段283.7公里處，一輛自小客車疑因雨天操作不當失控，自撞內側護欄後橫停於中線車道，車上2人1死1傷，確切事發原因仍待調查釐清。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日
國道第八公路警察大隊指出，23日下午獲報在國道3號南向梅山路段283.7公里處，一輛自小客車疑因雨天操作不當失控，自撞內側護欄後橫停於中線車道，車上2人1死1傷，確切事發原因仍待調查釐清。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）國道3號南下梅山路段今天下午1時發生死亡車禍，一輛自小客車疑因天雨路滑自撞分隔島，致車上2人1死1傷，警方於下午2時排除狀況，恢復通行，確切事故原因調查中。

國道第八公路警察大隊發布訊息指出，今天下午1時接獲通報國道3號南向梅山路段283.7公里處，自小客車疑因雨天操作不當失控，自撞內側護欄後橫停於中線車道，警消到場將重傷的駕駛邱女（83年次）及輕傷的乘客邱男（91年次），送往嘉義基督教醫院救治。

醫院表示，邱女到院搶救無效宣告死亡，邱男除外傷外，因頭部受到撞擊目前失憶，已安排腦部斷層檢查。

警方表示，車禍現場於下午2時排除，恢復通行，確切事故原因調查中。（編輯：陳仁華）1110223

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