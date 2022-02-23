高雄工地乙炔鋼瓶起火 勞工局研判未設安全器將罰

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄左營工地工人昨晚切割鋼筋時，乙炔鋼瓶突起火，幸消防人員到場控制火勢，未釀人員傷亡。勞工局勞檢後研判是因雇主未依規定設置安全器導致管路回火，最高將罰30萬。

高雄市政府勞工局今天下午發布新聞稿說明，左營區大樓新建工地工人昨晚6時多使用氧乙炔熔接裝置從事鋼筋切除作業，不料發生乙炔鋼瓶起火，幸經通報消防局到場處理控制火勢，未造成人員傷亡。

勞工局指出，經昨晚派員實施勞檢，確認事故現場主要是從事新建大樓地質改良，研判是因使用氧乙炔熔接裝置從事鋼筋切割作業時，未依規定於氧氣及乙炔管路設置安全器，導致管路回火，壓力錶爆裂致氣瓶口燃燒。

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勞工局提醒，為防止氧氣背壓過高、氧氣逆流及回火造成危險，雇主對於氧乙炔熔接裝置應於每一吹管分別設置安全器。由於此案事業單位未在氧氣及乙炔管路設置安全器，導致回火引起鋼瓶燃燒，將依違反職業安全衛生法相關規定，依法裁處雇主新台幣3萬至30萬元罰鍰。

市府也呼籲營造工地業者在使用氧乙炔熔接裝置時，應確實於每一吹管分別設置安全器，並讓勞工接受安全衛生教育訓練，正確使用氧乙炔熔接裝置，以消弭危險因子。（編輯：黃世雅）1110223