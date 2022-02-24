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首頁 / 社會

金鐘主持人陳耀忠涉性侵女兒朋友 遭判刑一年

2022/2/24 09:18（2/24 09:53 更新）
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曾獲金鐘獎的阿美族主廚陳耀忠（圖）2020年涉嫌性侵女兒的朋友。（中央社檔案照片）
曾獲金鐘獎的阿美族主廚陳耀忠（圖）2020年涉嫌性侵女兒的朋友。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）曾獲金鐘獎的阿美族主廚陳耀忠2020年涉嫌性侵女兒的朋友，遭檢察官提起公訴，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判刑一年。

判決書指出，陳耀忠2020年9月邀請女兒朋友到花蓮豐濱鄉住處飲酒，因飲品不夠欲駕車出門買酒，被害人擔心他酒醉發生危險因此陪同，途經石門班哨角，陳耀忠停車邀被害人至海灘看海，並趁機於海邊、車上強制猥褻得逞。

法官認為，陳耀忠明知與被害人有輩分差距，不僅毫無自持、自重，不顧被害人推拒，仍強壓、強吻，起初否認犯行，事後雖部分坦承，但仍避重就輕，稱酒醉不記得，犯後態度不佳，依強制猥褻罪判刑一年。

對於判決結果，花蓮地檢署主任檢察官林俊廷接受媒體聯訪表示，將待收到判決書後，與告訴人研議是否提起上訴；陳耀忠手機關機，今天透過太太的臉書發布聲明「對不起，我會面對法律制裁，謝謝」。

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陳耀忠為主廚出身，風趣個性受到原住民族文化事業基金會青睞，主持「’aledet美味阿樂樂滋」節目，於2017年獲第52屆金鐘獎人文紀實節目主持人獎。

陳耀忠於東海岸經營「陶甕百合春天」無菜單料理餐廳，小有名氣，總統蔡英文2018年帶著媒體到訪，振興花蓮觀光，蔡總統當時曾誇讚陳耀忠是「阿美族廚神」。（編輯：張雅淨）1110224

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