前沃草執行長柳林瑋涉猥褻女子案二審 提交證據盼公平審判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前沃草執行長柳林瑋涉強吻女子案，一審依強制猥褻罪判刑1年6月；二審台灣高等法院18日開庭，柳林瑋（圖）離開法院，面對媒體提問時表示，已把證據提交給法院，希望法院能給公平審判。中央社記者劉世怡攝 111年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北18日電）前沃草執行長柳林瑋涉強吻女子案，一審依強制猥褻罪判刑1年6月；二審台灣高等法院今天開庭，柳林瑋庭外表示，把證據提交給法院，希望法院能給公平審判。

柳林瑋離開法院，面對媒體提問時表示，他沒有做過的事情，他雖然無法證明，但已把自己持有的相關證據提交給法院了。柳林瑋之前出庭強調，他從頭到尾都沒有犯罪。

全案緣於，林姓女子於民國106年間在臉書Facebook撰文「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」，指她遭「L醫生」強吻；外界認為林女影射柳林瑋。柳林瑋當時發表聲明否認，並對林女提告妨害名譽，但檢方不起訴處分。

林女則告柳林瑋強制猥褻罪，另有女子看到林女臉書內容後，提到自己也有類似遭遇。檢方偵辦後，發現除林女外，另有2名被害女子，於108年間以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。

一審台北地方法院判決指出，柳林瑋於大學期間帶醫學營活動時，認識當時就讀高中的被害女子，約女方於民國104年七夕情人節吃完晚餐後，於車上涉對女方強力抱住及強吻。

柳林瑋於校園演講時而認識聽講的另名被害女子，於106年間邀約女方見面時，在車上以成立網站募資平台壓力大，希望女方給擁抱支持，雙手緊抱女方頭部並涉強吻得逞。

判決指出，柳林瑋因成立公益醫療網路平台網站而認識製作插畫的女工讀生，106年間提議到他住處清潔打掃給酬勞獲女方應允，並於住處請求女方按摩背部時，涉環抱壓住女方強吻並摸胸及下體。

一審期間，柳林瑋否認犯行，辯稱被害人要與他有進一步的男女交往不成後，被害人才轉而指控強制猥褻犯行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一審合議庭認為，柳林瑋的犯罪手法，無非是藉口要求被害人給予擁抱或為他按摩之際，趁勢強吻被害人或摸被害人胸部及下體。柳林瑋以壓力很大等理由，要被害人主動對他有身體接觸，再趁被害人不及反應下，違反女方意願而進行猥褻；3名被害人互不認識情況下，卻均對柳林瑋有相類似指控，更可認定被害人所述被害情節並非虛構。

一審去年5月間，依3個強制猥褻論罪，分別判刑8月、8月、9月，應執行1年6月徒刑。全案經上訴，由高院審理。（編輯：張銘坤）1110118