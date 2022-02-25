基隆槓子寮大規模走山 地主涉違反水保法送辦

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（中央社記者沈如峰基隆25日電）基隆市槓子寮路邊坡23日發生大面積崩塌。市府今天表示，相關單位到場勘查，發現游姓地主將上方土地租給資源回收業者堆置廢棄物，疑似導致水土流失釀災，將依法送辦。

槓子寮路邊坡疑受連日大雨沖刷，23日晚間發生大面積崩塌，路旁資源回收場跟著滑落至下方的教忠公園，土石淹沒公園內約半個籃球場，所幸回收場和籃球場當時無人，沒有人員受傷。

基隆市政府工務處當時初步勘查，坍塌範圍長度約80公尺、寬度40公尺、深度約20公尺，土方量預估6萬4000立方公尺。

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基隆市政府產業發展處表示，去年3月基隆地方檢察署已經勘查偵辦，發現游姓地主將土地租給資源回收業者，疑似堆置廢棄物或土方，涉嫌違反廢棄物清理法及水土保持法。今天現勘後懷疑，游姓地主將土地租給資源回收業者堆置廢棄物，有違法致水土流失造成災害，市府將依水土保持法等，把相關事證及游姓地主移送檢方偵辦。

市府工務處養護工程科長簡翊哲告訴中央社記者，因當地道路邊坡流失，搶災作業將進行3道防護。第1道先在下方的教忠街口堆置石塊，防止土石危及住戶安全；第2道於槓子寮路下邊坡設鋼板樁，暫時保障道路安全；第3道將在游姓地主的私有地與附近公有地之間設檔土設施，控制土石不再沖刷。（編輯：方沛清）1110225