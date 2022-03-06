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宜蘭4間連棟鐵皮屋商店火警 幸無人傷亡

2022/3/6 10:11（3/6 10:46 更新）
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宜蘭市復興路2段的一層樓連棟鐵皮屋商店6日凌晨4時許發生火警，消防抵達時服飾店和燒烤店已陷入一片火海，並延燒旁邊的招待所和酒吧，火勢約1小時後撲滅。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月6日
宜蘭市復興路2段的一層樓連棟鐵皮屋商店6日凌晨4時許發生火警，消防抵達時服飾店和燒烤店已陷入一片火海，並延燒旁邊的招待所和酒吧，火勢約1小時後撲滅。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月6日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）宜蘭市復興路2段的一層樓連棟鐵皮屋商店今天凌晨4時許發生火警，消防到場時服飾店和燒烤店火勢猛烈，延燒到旁邊的招待所和酒吧，火勢約1小時後撲滅，所幸無人傷亡。

宜蘭縣消防局凌晨4時25分獲報後，立即派遣第1大隊、宜蘭、員山、壯圍及特種分隊等，共出動12輛各式消防車輛、27名消防人員及35名義消前往搶救。

消防抵達時服飾店和燒烤店已陷入一片火海，現場不時傳出爆裂聲響，火勢延燒到一旁的酒吧和招待所，立即拉起多條水線灌救，以切割器材破壞其中一間鐵捲門，經確認後4間鐵皮屋內無人受困。

消防局表示，火勢於凌晨5時21分撲滅，所幸無人員傷亡。至於起火原因仍有待相關單位調查後才能釐清。（編輯：方沛清）1110306

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