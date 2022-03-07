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首頁 / 社會

男子居檢外出罰百萬 分期不繳屢傳不到恐遭拘提

2022/3/7 16:49
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（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）男子居家檢疫外出逾72小時遭罰新台幣100萬元，因未繳納移送宜蘭分署執行，申辦分期後不僅要書記官再三催促才肯繳一些錢又屢傳不到，宜蘭分署最後通牒，再不到案將拘提。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿指出，宜蘭縣曾姓男子於民國109年7月間從菲律賓入境，應遵守居家檢疫規定於入境後14日居家檢疫，竟於入境3日後擅離居家檢疫處所，每天外出1至2次用餐甚至夜宿在外。

至於擅離原因，曾男向宜蘭縣政府衛生局表示是因為太熱及無聊，統計從109年7月15日至26日，外出達72小時45分鐘，因違規情節重大，遭衛生局重罰新台幣100萬元，因未在期限內繳納，被移送宜蘭分署強制執行。

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宜蘭分署指出，收案後立即核發執行命令扣押曾男名下財產，至曾男住所現場執行時，曾男表示願申辦分期每期繳納3萬元，卻經常遲繳或只繳部分，書記官三催四請才肯再拿一些錢來繳，原本1年應繳納36萬元，曾男只繳了12萬元。

宜蘭分署表示，曾男自去年11月起又多次屢傳不到，宜蘭分署已廢止分期繳納，並核發執行命令，命曾男近期到案說明，如屆期仍未出面，將向宜蘭地院聲請核發拘票，拘提曾男到案。（編輯：方沛清）1110307

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