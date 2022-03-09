應徵工作遭詐騙集團囚禁毆打 脫逃報案警逮11人

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新北市警察局瑞芳分局9日表示，20多歲李姓男子（左2）誆稱只要到民宿住幾天並提供存摺就可輕鬆賺錢，藉此吸收詐欺集團成員，但應聘成員到達後，立即被李嫌等人扣留證件並沒收手機，拘禁在民宿內當成人頭帳戶，其中一名謝姓成員趁隙脫逃報案，警方日前循線逮捕11人送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月9日

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（中央社記者王朝鈺新北9日電）李姓男子等詐騙集團涉透過網路招募，待應聘成員抵達後不僅遭拘禁，若試圖逃跑便慘遭毆打，其中一名成員受不了趁隙脫逃請路人報案，警方逮捕11人，法院裁定李嫌等3人羈押。

新北市警察局瑞芳分局今天表示，20多歲李嫌在網路誆稱只要到民宿住幾天，並提供存摺就可輕鬆賺錢，結束後就可領取新台幣2萬元，藉此吸收詐欺集團成員，等應聘成員到達後，立即被李嫌等人扣留證件並沒收手機，拘禁在民宿內當成人頭帳戶。

拘禁過程中，李嫌等人為方便操控成員，還提供毒品安非他命讓成員吸食，若有人意圖逃跑，便聯合其他成員控制行動並毆打。7日晚間其中一名集團成員謝姓男子因受不了趁隙脫逃，並央求路人報案。

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瑞芳警分局獲報後，隨即由分局長謝龍富指揮調度偵查隊、瑞芳、九份、金瓜石等派出所多名警力前往圍捕，在山尖路一間日租套房內查獲包含李嫌在內共8男3女，並查扣李嫌用來控制成員行動的童軍繩等物。

警方訊後依詐欺、妨害自由、傷害等罪嫌，將包含李嫌在內共4名男子移送基隆地檢署偵辦，其餘成員則暫以證人或關係人身分函送偵辦，基隆地院昨天裁定李嫌等3人羈押禁見。（編輯：李錫璋）1110309