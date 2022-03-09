遊戲公司假徵才聘水房工洗錢8億 刑事局逮29嫌

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52歲張姓男子假借遊戲開發公司徵才，實則至新北市水房協助洗錢，替超過10家線上博弈平台代收付賭資、抽佣，初估此不法集團2021年間經手洗錢金額超過人民幣1億8441萬餘元（約合新台幣8億餘元），獲利超過人民幣上百萬元（約新台幣800萬餘元）；賭客多以對岸民眾居多。圖為警方查扣贓證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）52歲張男假借遊戲開發公司徵才，實則至新北市的水房協助洗錢，替逾10家線上博弈平台代收付賭資、抽佣，初估去年洗錢金額逾新台幣8億元，刑事局獲報循線逮29嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊大隊長黃水願表示，去年4月下旬接獲民眾檢舉，指有一批中國門號、手機及銀行U盾寄送來台，研判為不法集團從事洗錢使用，立即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

根據調查了解，經查上述物品全數為新北市新店區、新莊區的大樓用戶作為人頭帳戶洗錢使用，單日洗錢流量約人民幣上千萬元，研判為大型轉帳洗錢水房據點。

警方專案小組經長期蒐證發現，此不法洗錢水房幕後金主為52歲張男，他假借刊登自己名下合法登記的遊戲開發公司對外徵聘遊戲客服或軟體開發人員，起薪約新台幣4萬餘元，獲錄取人員上工後才知是替博弈平台洗錢轉帳，雖覺公司經營異常，仍因考量薪資、福利佳而續留。

以張男為首的不法集團先自行購買多套中國門號、手機、sim卡及銀行U盾，作為洗錢用的人頭帳戶用，並透過替「BET365」等逾10間線上博弈平台代收（1%手續費）、代付（0.4%手續費）會員賭資，再協助將營收賭資轉至上述人頭帳戶洗錢。

初估此不法集團去年期間經手洗錢金額超過人民幣1億8441萬餘元（約合新台幣8億餘元），獲利超過約新台幣800萬餘元。賭客多以對岸民眾居多。

由於張男協助線上博弈平台洗錢利潤驚人，便不斷擴張轉帳水房規模及據點，另外還投資虛擬貨幣場外交易公司，儼然要發展成大型洗錢企業版圖。

專案小組見時機成熟，會同台北市警察局刑事警察大隊等單位分別於去年9月2日和今年2月22日執行兩波搜索行動，陸續於新北市新店區、新莊區的3處轉帳水房，以及台北市北投區張男住處、中山區1名幹部住家查獲相關贓證物，包括現金新台幣383萬餘元，以及百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等5支名錶，還有488支中國門號工作機、497支中國銀行轉帳U盾及107台電腦。

同時，逮捕包括洗錢水房主嫌張男和成員等29嫌。

全案詢後依涉違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例解送北檢偵辦，其中張男裁定收押，其他28嫌以新台幣3萬至5萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1110309