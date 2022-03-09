台中大火案招魂 禮儀業者免費為罹難者辦後事

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中興中街大樓惡火釀成6死，死者家屬今天進行招魂，其中張姓死者與女兒多年未見，再見面時卻天人永隔，現場氣氛哀戚；另外，有禮儀業者願免費辦理罹難者後事，盼能撫慰家屬、減輕負擔。

台中套房大樓大火造成6死6傷，6名死者分別為66歲廖女、42歲葉男、43歲廖男、64歲陳男、65歲許女與63歲張女，皆已在昨天全數確認身分，台中地檢署今天也針對較晚確認身分3名死者，開立死亡證明書，讓家屬得以辦理後事。

除了陳姓死者因信仰不同，家屬自行領回遺體辦理後事外，其餘5名死者的家屬，皆在今天分2梯次，前往事發地點進行招魂，現場氣氛哀戚。

其中死者張女的女兒36歲陳女，在台南市從事房仲，從小就被養父母領養，與生母雖曾有接觸，但印象不深，且雙方已有十多年未見，沒想到親生母女再見面時，卻已天人永隔。

陳女的友人接受媒體聯訪時表示，案發當天，陳女接到警方通知，疑似生母因火警身亡，詢問是否接受去氧核醣核酸（DNA）比對，陳女當下驚訝「怎麼會這樣」，連夜北上台中認屍，經檢測後確認身分。

其餘死者家屬，今天在儀式現場，也都在法師引導下祝禱、擲筊杯，順利完成引靈。

承辦儀式的華梵禮儀公司副總經理張少薰告訴中央社記者，除了其中1名死者信仰不同，且家屬在外縣市自行辦理後事外，其餘5名死者將由公司協助免費負擔後事，包括靈堂設置、法會、告別式、火化與入塔等，預算約新台幣120萬元，希望能撫慰、減輕家屬經濟負擔。（編輯：屈享平）1110309