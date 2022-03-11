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美情報總監：烏克蘭抵抗超預期 俄軍魯莽攻平民
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深山挖坑燒埋廢棄物 台南男子遭逮送辦

2022/3/11 16:23（3/11 16:36 更新）
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台南市60歲鄭姓男子在龍崎區深山挖巨坑燒埋廢棄物遭查獲，坑洞深達6公尺，警方訊後移送台南地檢署偵辦。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月11日
台南市60歲鄭姓男子在龍崎區深山挖巨坑燒埋廢棄物遭查獲，坑洞深達6公尺，警方訊後移送台南地檢署偵辦。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市60歲鄭姓男子今天駕駛載滿廢棄物的小貨車，準備傾倒在龍崎區深山時遭查獲，現場更有一個6公尺深的大坑洞，洞中有焚燒殘渣，警方訊後移送台南地檢署偵辦。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，民眾1個月前檢舉，台南市龍崎區深山常有不明貨車進出及焚燒火光，環保局獲報監控逾2週，掌握偷倒頻率後，警方和稽查人員今天上午7時許進山埋伏，不久就看到1輛載滿廢棄物的貨車駛進，立刻狂追攔車。

遭查獲的鄭男自稱是在地人，從事裝潢業，因處理拆除的裝潢廢棄物，多次開車將廢棄物載運到山區自家土地傾倒、焚燒；鄭男供稱不知道這是違法行為。

警方調查發現，現場設有圍籬、鐵門，圍籬內不只有私人地，還侵占公有地，當事人又刻意挖了一個長19公尺、寬13公尺、深6公尺的大坑洞，用來深埋廢棄物及焚化，這個坑則是龍崎區公所土地。

環保局表示，鄭男承認多次犯案，最高將面臨5年有期徒刑及科以最高新台幣1500萬元罰金。（編輯：謝雅竹）1110311

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