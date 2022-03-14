高雄男童遭虐死案 無照保母獲判3年6月定讞

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（中央社記者林長順台北14日電）高雄杜姓無照保母收托照顧未滿2歲許姓男童，被控與高姓男友聯手虐打男童致死。高雄高分院更二審依傷害罪判杜女3年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，40歲杜女於民國104年6月間受託照顧未滿2歲許姓男童。除了許姓男童，杜女另收託1名女嬰及照顧自己未滿1歲兒子，40歲高姓男友也會協助。杜女經常抱怨許姓男童哭鬧不停吵到小孩，2人不但長期處罰、虐待男童，還會互傳訊息討論下手方式。

判決表示，高男於104年9月間獨自照料男童期間，被控用手掌甩打頭部、搖頭、打耳光、以嘴塞布、點菸逼男童吸等虐待，直到男童因嚴重腦傷昏迷，高男才將男童緊急送醫，但男童送醫住院6天後死亡。

高雄地檢署偵辦後，認定杜女與高男多次大力拍打頭臉部造成男童死亡，2人犯後飾詞狡辯，態度惡劣毫無悔意，惡性重大，以傷害兒童致死罪嫌起訴，並請法官從重量刑。

法院認定高男為動手者，高雄地方法院一審依傷害致死罪判刑12年，高雄高分院二審改判11年10月徒刑，最高法院駁回上訴確定。

杜女部分，一、二審依傷害罪判3年半徒刑，高雄高分院更一審認定杜女為傷害致死共犯，改依傷害致死罪共犯，重判11年10月徒刑。更二審再改依傷害罪判刑3年6月。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。（編輯：方沛清）1110314