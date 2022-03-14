男子涉偽開發票詐千萬獎金未遂 依詐欺等罪起訴

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（中央社記者林長順台北14日電）劉姓男子幫友人管理茶飲店收銀系統，得知店內開出統一發票特別獎號碼但無人領取，涉虛偽開立號碼相同的發票詐領千萬獎金未遂。台北地檢署今天依詐欺、偽造文書罪起訴劉男。

檢調調查，劉男原與友人共同經營茶飲店，退股後持續協助管理收銀系統，得知茶飲店於民國109年9月開出中獎新台幣1000萬元、發票號碼為GB42024723的統一發票，企圖詐領獎金。

檢調查出，劉男涉嫌於去年1月登入收銀機電腦系統，虛偽開立日期為109年9月29日、中獎號碼GB42024723、消費金額為35元的發票（檢查碼為8514），並於同年2月間向金融機構兌領1000萬元獎項。

財政部北區國稅局發現，劉男的發票檢查碼與實際中獎發票上傳至財政部電子發票整合服務平台的資料不符，拒絕兌領，並要求茶飲店說明。

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劉男涉嫌以茶飲店名義函文回覆，表示檢查碼8514的GB42024723號統一發票才是正確開立的發票，要求重新上傳資料至整合服務平台。

劉男要求店員協助補開原來GB42024723號實際中獎的統一發票（正確檢查碼為3793），並向國稅局人員提出2張不同檢查碼的得獎統一發票，謊稱因銷售時點信息系統（POS機）異常，才同時產生2張號碼相同的發票。國稅局函請調查局調查，全案因而曝光。（編輯：戴光育）1110314