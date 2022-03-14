北市男警逼女警下跪 2強制罪判刑3月及拘役30日

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（中央社記者劉世怡台北14日電）台北市北投警分局前馬姓員警涉嫌在警局崗亭旁，強逼張姓女警下跪，二審日前認為馬男嚴重斲傷警察形象，依強制罪判刑3月，馬男另涉強拉張女，依強制罪判拘役30日，全案確定。

法院判決書指出，馬姓男子原任北投分局警備隊員警，涉嫌於民國108年5月18日凌晨，在永明派出所附近強拉張姓女警；張女頑抗不從，馬男又憤而強取張女包包，並將包包帶進派出所交給值班員警。

108年9月9日下午，馬男要求張姓女警趕往北投分局側崗談判，張女身著警察制服、防彈背心抵達後，馬男即大聲喝斥：「妳現在給我下跪，妳不跪試試看」，逼迫張女下跪5秒鐘，甚至強拉張女手部、防彈背心拖行。

馬姓男子矢口否認犯行，張女則指證歷歷，並指控長期受到馬男的脅迫式言語，當時覺得害怕，只好在路邊下跪。

一審法官勘驗案發監視器畫面並參酌其他員警證詞等證據，認定馬男僅因與張女爭執，貿然濫用基於警界資歷、性別不對等的權力地位，數度以強暴、脅迫方法遂行對張女的強制犯行，犯罪事證明確。

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一審法官審酌，馬男身著員警制服卻毫無職業道德，在公眾可見警局崗亭旁，要求同樣身著員警制服的張女下跪，已嚴重斲傷警察形象，且犯後矢口否認犯行，就108年5月18日犯行，依強制罪判處拘役40日；108年9月9日犯行，依強制罪判刑4月。2罪均可易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，法官審酌馬男坦承犯行，有匯款新台幣3萬元給被害人，雙方尚未和解等，依強制罪判處拘役30日；108年9月9日犯行，依強制罪判刑3月。2罪均可易科罰金，全案不得上訴而確定。（編輯：李錫璋）1110314