男子揪友歡唱竊櫃檯現金還債 北市警迅速查獲

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）32歲徐姓男子日前揪友人到台北市中正區一家KTV歡唱，債務纏身的他竟借酒壯膽趁機到9樓櫃檯行竊，隨即返回5樓包廂償還友人借款，但業者察覺遭竊立即報警，迅速查獲徐男送辦。

台北市警察局中正第一分局博愛派出所長黃冠希今天對外表示，日前接獲轄內中華路上一家KTV業者報案，稱9樓櫃檯抽屜內的現金短少，請求協助追查，立即派鄰近的路檢防制警力到場處理。

警方到場後立即調閱案發處的監視器畫面追查，發現涉案的徐男趁四下無人之際，逕自闖入9樓櫃檯並打開抽屜竊取現金，犯案後還若無其事返回5樓包廂，和友人繼續歡唱作樂，隨即轉往5樓包廂盤查徐男。

徐男眼見東窗事發，當場向警方坦承下手行竊。

經調查了解，徐男當天清晨6時許和友人相約歡唱，他因積欠數名友人債款，飲酒後竟異想天開，認為業者生意好且多現金流，便趁機竊走抽屜內的現金新台幣1萬多元，且返回包廂後立即將1500元贓款償還給在場女性友人。

幸經業者驚覺櫃檯抽屜內現金短少，立即報警求助，警方迅速將徐男緝捕到案，全案依涉竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110315