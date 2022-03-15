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偷剪桃機電纜釀跳電災情 2犯嫌遭聲請羈押禁見

2022/3/15 18:47（3/15 19:19 更新）
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桃園國際機場第二航廈日前發生人為跳電事故，維護處處長易顯榮15日表示，遭破壞電力設施是位於天花板下方的電纜架上，距離地面高度逾4公尺，犯嫌利用專業機具破壞，造成機場營運異常及設備損毀，公司將依法究責求償。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月15日
桃園國際機場第二航廈日前發生人為跳電事故，維護處處長易顯榮15日表示，遭破壞電力設施是位於天花板下方的電纜架上，距離地面高度逾4公尺，犯嫌利用專業機具破壞，造成機場營運異常及設備損毀，公司將依法究責求償。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月15日
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃機11日停電事件航警局調查是人為破壞，逮捕涉案徐姓及鍾姓男子移送桃檢，檢察官認為2人涉犯民用航空法及刑法罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押並禁見。

桃園國際機場第二航廈3月11日晚間發生跳電事件，桃園國際機場公司初步調查發現在第二航廈地下車道上方，疑似有電纜遭偷剪破壞，懷疑是人為造成，在14日下午3時30分許向航空警察局的刑事警察大隊報案。

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桃園地檢署晚間發布新聞稿表示，桃檢接獲航空警察局報稱，疑似有人持油壓剪破壞第二航廈地下2樓管制區外工作車道上方電纜，導致停電情資後，立即指派肅貪組檢察官洪榮甫指揮偵辦。

桃檢表示，經過專案小組積極偵辦後，檢察官於昨晚指揮員警，拘提鍾姓及徐姓男子到案，經檢察官複訊後，認為被告2人涉犯民用航空法及刑法罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地方法院聲請羈押並禁見。（編輯：李錫璋）1110315

桃園國際機場第二航廈11日晚間發生跳電。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年3月11日
桃園國際機場第二航廈11日晚間發生跳電。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年3月11日
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