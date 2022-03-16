報導霸凌女學生裁罰案 北院更一審改判中天勝訴

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（中央社記者劉世怡台北16日電）中天新聞台報導黑衣人霸凌女學生的新聞，遭NCC開罰新台幣40萬元，中天提行政訴訟，台北地院一審判中天敗訴。北高行發回更審，北院更一審改判中天勝訴。可上訴。

中天新聞台於民國108年8月30日播出「狂甩12個巴掌黑衣人入侵校園霸凌女學生」新聞，國家通訊傳播委員會（NCC）認定違反衛星廣播電視法，涉妨害兒童或少年身心健康，開罰40萬元。

中天不服，提告抗罰，台北地方法院一審判決中天敗訴後，再上訴台北高等行政法院。北高行撤銷原判決，發回台北地院更審。

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北院更一審認為，NCC為了擴大公民參與及廣納社會多元觀點，在專業觀念上與社會脈動與時俱進，設有諮詢會議，諮詢會議設置諮詢委員39至51人，由專家學者、公民團體代表、內容製播實務工作者等組成，諮詢委員名單中遴選19人與會，遴選委員至少有1/2出席才能開會。

更一審指出，109年6月30日NCC召開的諮詢會議，由主任委員遴選28人組成諮詢會議，須至少有1/2即14人委員出席，但這次會議僅有13名委員出席，諮詢會議組成的程序有瑕疵，NCC裁罰原處分有違誤，日前判中天勝訴，撤銷原處分。可上訴。（編輯：陳仁華）1110316