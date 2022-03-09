中天亞洲台擬與東方衛視等合製節目違兩岸條例 NCC否決申設

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（中央社記者蘇思云台北9日電）中天電視日前申請境外頻道「中天亞洲台」轉境內落地，NCC表示，部分節目跟中國大陸合製，恐違反兩岸人民關係條例，加上頻道定位是綜合台類型，但新聞性節目超過一半，決議否准申設案。

中天電視在2020年8月送件中天亞洲台的申設案，希望讓原本收視地區在亞洲的頻道，可以境外轉境內落地，希望拿到衛廣執照後可以在中華電信MOD上播出。國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會做出不予許可的決議。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，綜合審議頻道營運計畫與補正資料，頻道屬性為綜合台類型，但是營運計畫中，主要節目類型為綜藝節目、次要節目類型為新聞節目，但細部規劃新聞報導占29%、時事評論占29%，等於新聞性節目超過一半，跟營運計畫不符。

翁柏宗表示，另外，中天亞洲台的營運計畫書提到要跟中國大陸的東方衛視、廈門衛視合製節目，這部分跟權責機關詢問，文化部回函提到，中國大陸廣電媒體是黨政直屬事業單位，中天營運計畫書恐有違反兩岸人民關係條例第33條之1第1項第1款規定之虞，該當衛星廣播電視法第10條第1項第3款事由，申請人營運計畫可能違反法律規定，決議不予許可申設。

翁柏宗表示，現行電視台會外購中國大陸電視節目與戲劇，文化部都會依照「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」進行審核。中天亞洲台營運計畫書提到「兩岸合作」，屬於個案認定，才會請文化部表示意見，而且相關合作細節，也未在計畫書說明清楚。（編輯：楊凱翔）1110309