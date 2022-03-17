史瓦帝尼走私犀牛角 首例押解回台2嫌送台中檢疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣籍蕭姓及陳姓男子在史瓦帝尼走私犀牛角，各遭判刑11年並於當地服刑近5年，2人請求返台服刑獲准，法務部調查局派員將2人押解返台。圖為蕭男與陳男17日晚間在調查局人員戒護下入境。中央社記者葉臻攝 111年3月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場17日電）蕭姓、陳姓男子在史瓦帝尼走私犀牛角，遭當地判刑11年、已服刑5年。調查局今晚將2人押解返台、創下首例，航班落地採檢後送往台中看守所檢疫處，發監後預計服刑至年底。

法務部調查局表示，本案是跨國移交受刑人法立法以來，第一件自中國大陸地區以外的跨國接返受刑人任務；專案於109年啟動，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響數度停擺，直至本月11日才啟程。

調查局指派兩度駐泰、熟稔跨國押解作業的科長賀宗正帶隊，率戒護6人小組完成任務，今天晚間約7時10分搭乘星宇航空班機JX-742從曼谷飛抵桃園國際機場。

蕭、陳兩人身穿防護衣與防疫面罩、鞋套，雙手被以束帶綑綁，在調查局人員戒護下走進候機室，進行落地的PCR採檢，結果約在晚間8時20分出爐，結果皆為陰性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查局表示，兩人將被送往台中看守所的檢疫處所，檢疫結束後發監執行；由於史瓦帝尼有對兩人進行特赦，刑期有縮短，因此預計會在台服刑至今年底。

調查局表示，蕭姓、陳姓男子在民國106年自友邦史瓦帝尼搭機，企圖走私價值逾新台幣7200萬元的犀牛角，在當地被逮後各被判處有期徒刑11年定讞；2人在海外服刑近5年，透過在台家屬向法務部陳情，盼能返台服刑，今晚返台後，將發監執行殘餘刑期。（編輯：張銘坤）1110317

陳姓男子（中）與蕭姓男子在史瓦帝尼走私犀牛角，各遭判刑11年並於當地服刑近5年，2人請求返台服刑獲准，法務部調查局派員將他們押解返台，17日晚間抵達桃園機場。中央社記者葉臻攝 111年3月17日

台灣籍蕭姓（左2）與陳姓（右2）男子在史瓦帝尼走私犀牛角遭判刑入獄，2人請求返台服刑獲准，調查局17日押解2人返國服刑，晚間抵達桃園機場，締造台灣、史瓦帝尼間的刑事司法合作新猷。中央社記者葉臻攝 111年3月17日