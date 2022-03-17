史瓦帝尼2台人走私犀牛角遭逮 請求返台服刑獲准創首例

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蕭姓男子（左2）、陳姓男子（右2）於史瓦帝尼走私犀牛角遭逮，已各遭判刑11年並於當地服刑近5年，2人請求返台服刑獲准，調查局人員前往史瓦帝尼監獄押解2人返台。法務部指出，本案是跨國移交受刑人法立法以來，第一件自中國大陸地區以外的跨國接返受刑人任務。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年3月17日

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（中央社記者蕭博文台北17日電）蕭姓、陳姓男子於史瓦帝尼走私犀牛角遭逮，已各遭判刑11年並於當地服刑近5年。2人請求返台服刑獲准，法務部指示調查局前往押解，預計晚間將2人押解返台發監執行殘餘刑期。

法務部調查局今天發布新聞稿表示，跨國移交受刑人法於民國102年1月完成立法，法務部於108年2月與史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」，是台灣首度與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定。

新聞稿指出，本次押解2台灣受刑人返國服刑，締造台灣、史瓦帝尼間的刑事司法合作新猷。

法務部也發布新聞稿表示，本案是跨國移交受刑人法立法以來，第一件自中國大陸地區以外的跨國接返受刑人任務。

蕭姓男子（前右4）、陳姓男子（前左3）於史瓦帝尼走私犀牛角遭逮，已各遭判刑11年並於當地服刑近5年，2人請求返台服刑獲准，調查局人員前往史瓦帝尼監獄押解2人返台。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年3月17日

調查局表示，蕭姓、陳姓男子於106年自友邦史瓦帝尼搭機，企圖走私價值逾新台幣7200萬元的犀牛角，在當地機場遭查獲，各被判處有期徒刑11年定讞；2人在海外服刑近5年，透過在台家屬向法務部陳情，盼能返台服刑。

調查局說，本專案原計劃於109年啟動，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，任務數度暫停，6人戒護團隊原訂去年12月初出發，因Omicron變種病毒病肆虐非洲大陸，進出史瓦帝尼等國航班全面停飛，任務被迫停頓。

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今年2月疫情趨緩、航班復飛，法務部評估有重啟接返必要，6人戒護團隊迅速整裝待命，本月11日啟程前進非洲。但考量國際政治因素，戒護團隊回程採陸路並多次轉機，可謂困阻重重。調查局銜命指派兩度駐泰、熟稔跨國押解作業的科長賀宗正帶隊，率戒護6人小組突破重圍，歷經千里路遙，圓滿完成使命。

調查局表示，本案法務部長蔡清祥相當重視，多次邀集外交部、調查局跨部會研議協調，密切請教中央疫情指揮中心，確保任務平順、防疫滴水不漏。在台灣駐史瓦帝尼大使館、駐科威特代表處奔走協助下，克服當前疫情及衡酌國際現勢，順遂完成此次橫跨亞非兩大洲的艱難任務。（編輯：張銘坤）1110317

蕭姓男子（後右）、陳姓男子（前右）於史瓦帝尼走私犀牛角遭逮，已各遭判刑11年並於當地服刑近5年，2人請求返台服刑獲准。調查局人員押解蕭姓、陳姓男子搭乘班機，預計17日晚間將2人押解返台發監執行殘餘刑期。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年3月17日

蕭姓男子（後右）、陳姓男子（後左）於史瓦帝尼走私犀牛角遭逮，已各遭判刑11年並於當地服刑近5年，2人請求返台服刑獲准。調查局人員前往史瓦帝尼監獄押解2人返台，預計17日晚間返台發監執行殘餘刑期。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年3月17日