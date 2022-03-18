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首頁 / 社會

竹警攔查可疑車輛遭撞 1女警受傷

2022/3/18 00:54（3/18 01:06 更新）
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新竹縣警察局橫山警分局員警17日執勤時，攔查一輛可疑轎車受檢，這輛轎車駕駛為規避攔查，倒車時衝撞到一名女性員警後逃逸，警方表示，已鎖定犯嫌，目前查緝中。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月18日
新竹縣警察局橫山警分局員警17日執勤時，攔查一輛可疑轎車受檢，這輛轎車駕駛為規避攔查，倒車時衝撞到一名女性員警後逃逸，警方表示，已鎖定犯嫌，目前查緝中。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月18日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）竹縣橫山警分局員警昨天傍晚執勤，攔查一輛可疑轎車受檢，這輛轎車駕駛為規避攔查，倒車時衝撞到一名女性員警後逃逸，警方表示，已鎖定犯嫌，目前查緝中。

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新竹縣警察局橫山警分局今天凌晨發布新聞稿表示，芎林分駐所員警昨天傍晚執行守望勤務，行經文衡路國三橋下，發現一輛涉嫌汽車車牌竊盜案的轎車，隨即通知線上巡邏警力前往支援。

警方指出，這輛轎車見狀後，駕駛為規避攔查倒車，衝撞到一名女性員警，造成女警受到輕微擦傷，現場支援警力即時開2槍制止、追捕，但車上的3人竟畏罪棄車逃逸，全案已鎖定犯嫌積極查緝到案。至於，轎車駕駛是否故意衝撞員警，仍待警方釐清。（編輯：楊昭彥）1110318

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