新北環警聯合稽查 取締改裝車各類違規37件

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府今天表示，遏止改裝車噪音深夜擾民，及改裝車輛燈光造成危險駕駛，警方18日晚上聯合環保局祭鐵腕聯合稽查，板橋警分局共取締查獲37件各類違規予以告發。

市府今天以新聞稿表示，警方規劃勤務結合交通部公路總局台北區監理所、市府環境保護局，不定期強勢取締改裝車，針對噪音車輛、違規改裝燈光等，逐一攔檢開罰。

板橋警察分局新聞稿表示，18日深夜結合環保局及板橋派出所、交通警察分隊，在板橋區文化路一段周邊道路，取締改裝汽機車燈光、車身及排氣管。

警方說，共攔查100餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈、車輛違規改裝燈色、擅自改裝方向燈、變更車體；也查獲無照駕駛、拒絕停車接受稽查而逃逸；另外，也取締重型機車改裝排氣管產生噪音，全部有37件各類違規，分別由警方與環保局告發開罰。

板橋警分局表示，車輛改裝排氣管深夜呼嘯而過，放大聲浪的噪音影響生活安寧及睡眠品質；改裝車頭燈光易造成其他用路人眩光，影響視線與交通安全；警方每星期都安排在假日期間，執行聯合稽查專案掃蕩。

樹林警分局表示，不定期稽查重點路段包括樹林區保安街二段及東榮街、八德街口，取締酒駕、危險駕車及噪音、改裝車輛稽查。對未成年無照駕駛，除取締還會扣車及溯源車主責任；提醒民眾勿危險駕車、競速及深夜騎乘改裝車，以免發生意外造成遺憾。

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永和警分局表示，不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭、改裝燈光，成為馬路新興公害，警方會在社群網站巡邏鎖定民怨，與監理所執行「監警聯合稽查」，由監理所的專業技師協助認定，攔查檢視車輛有無違規改裝。

永和警分局表示，改裝引擎的車輛要重新驗車，須拆換回原廠套件才會通過檢驗，頻繁拆裝過程，對車體及引擎耗損極大，也危及駕駛安全。（編輯：張銘坤）1110319