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40多歲男釣客貢寮龍洞灣岬落海 送醫不治

2022/3/21 08:54（3/21 09:21 更新）
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一名年約40多歲男子21日到新北市貢寮區龍洞灣岬釣魚時不慎落海，消防獲報出動橡皮艇將他救上岸後，立即實施心肺復甦術（CPR），隨後送往澳底保健站，急救後仍宣告不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月21日
一名年約40多歲男子21日到新北市貢寮區龍洞灣岬釣魚時不慎落海，消防獲報出動橡皮艇將他救上岸後，立即實施心肺復甦術（CPR），隨後送往澳底保健站，急救後仍宣告不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月21日
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（中央社記者王朝鈺新北21日電）一名年約40多歲男子今天到新北市貢寮區龍洞灣岬釣魚時不慎落海，消防獲報出動橡皮艇將他救起時已失去生命徵象，經送醫急救後仍宣告不治。

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新北市消防局清晨6時20分接獲通報，一名釣友不慎在龍洞灣岬落海，正在海中載沉載浮，立刻出動第6救災救護大隊、金山中隊、貢寮、雙溪、瑞芳、秀峰和橫科分隊，共20車31人及4艘船艇和空拍機前往救援。

消防人員於清晨6時55分將溺水的40多歲男子救起，男子雖穿著救生衣但已失去呼吸、心跳，立即將他送上岸實施心肺復甦術（CPR），隨後送往澳底保健站，經急救後於上午7時50分宣告不治，至於男子確切身分和落海原因，仍有待警方調查。（編輯：陳仁華）1110321

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