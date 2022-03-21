女童補教上課活動中頸椎受傷 英籍女老師遭訴

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）邱姓女童在補習班學英文玩「老師說」活動，多名學童依英國籍女老師指示觸摸邱童頭部，邱童被壓在地面，老師見狀並未阻止，導致邱童頸椎受傷，檢方偵查後起訴這名英籍女老師。

基隆地檢署起訴書指出，這名英國籍女子去年3月15日晚間7時許在基隆市安樂區一間補習班教室內，教導學童學習身體部位的英語字彙而進行「老師說」教學活動，指示教室內學童觸摸邱姓女童的頭部，多名學童立即蜂擁到邱童身旁碰觸她的頭部，導致邱童被壓制於地面。

這名英籍女老師見狀未介入阻止其他學童繼續觸摸及壓住邱童的頭部和身體，邱童因而受有頸椎挫傷，疑似第2節骨折併第6、7節纖維環損傷及頸部慢性肌腱炎、胸椎挫傷等傷害。

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邱童下課後向隨班中文老師反映身體不適，經隨班老師檢查背部外觀並無發現異樣，邱童返家後再向母親表達身體不適，至醫院檢查才發現邱童頸部等多處受傷，邱童母親提告，認為這名英籍女老師涉犯過失重傷害罪。

英籍女老師在檢方偵訊時坦承教授學童「老師說」活動，並自行更改教學方式，指示教室內的學童觸摸邱童頭部，另外，檢察官經函詢醫院回覆，邱童傷勢未達重傷程度，依過失傷害罪，起訴這名英籍女老師。（編輯：方沛清）1110321