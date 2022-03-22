社區垃圾間驚見兩長槍 警：非真槍仍可能開罰

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市林口某社區垃圾間內有人驚見兩把長槍，社區總幹事立即報警處理。警方表示，檢視後，初步排除為真槍，但若報驗確認是模擬槍，槍枝所有人任意棄置仍恐受罰。

林口分局今天發布新聞稿指出，社區垃圾間內遭人發現兩把長槍，初步排除為真槍，但因「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案將「操作槍」全面納管並提高罰鍰，依法包括過去被認為玩具槍枝的生存遊戲模擬槍或表演用的模擬槍也需向警方報備。

警方表示，經調閱監視器追查到槍枝所有人為35歲陳姓男子。陳男日前到案說明槍枝是約10年前於生存遊戲店家購入的，最近因搬家僱用清潔人員前往打掃房屋時才發現的，因而請清潔人員直接丟棄。

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警方表示，警方目前已將槍枝送驗，待鑑定報告出爐，若屬模擬槍將依法裁罰。

警方說明，槍砲彈藥刀械管制條例修正案已於109年6月實施，擴大模擬槍的定義，納管「類似真槍之火藥式、擊發機構裝置」的操作槍與道具槍，在修正案前已持有操作槍枝團體或民眾應攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察分局辦理報備合法持有或自願繳銷，否則，違法持有者最高可處新台幣20萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1110322