竹聯幫成員租夾娃娃機店販毒 網遊角色成通關密語

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以竹聯幫陳男為首的販毒集團藉租用夾娃娃機店為販毒交易掩護地點，半年獲利逾新台幣400萬元，刑事局逮捕3嫌，查扣毒品咖啡包成品1500包、二級毒品安非他命粉末2袋和分裝器具等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）以竹聯幫陳男為首的販毒集團藉租用夾娃娃機店為販毒交易掩護地點，且以「傳說對決」角色名設通關密語，半年獲利逾新台幣400萬元，刑事局逮3嫌並起獲1500包毒咖啡包。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第一隊長鄭偉豪說明，日前掌握情資顯示，有不法販毒集團於雙北市販賣毒品咖啡包，並聘用「小蜜蜂」交易送貨，立即組專案小組追查。

經專案小組長達2個多月蒐證監控發現，此販毒集團是以竹聯幫成員43歲陳男為首，他負責和上、下游聯繫調度和交易，自去年起於雙北市透過「小蜜蜂」交易送貨，但為躲避警方查緝，後來改在新北市三重區租用1間夾娃挖機店為交易掩護地點。

陳男等嫌仿效購物平台建立「店到店」服務的販毒模式，由陳男負責和買家於網路社群網站聯繫購毒數量和匯款交易，他再通知毒品盤商及毒品倉庫進行備貨、出貨，共犯48歲謝男則負責自倉庫派送毒咖啡包到「門市」夾娃娃機店，另1名共犯蘇女則負責顧店。

由於陳男熱衷遊戲「傳說對決」，每日更替「傳說對決」角色名字作為「領貨密碼」，買家接獲通知至「門市（夾娃娃機店）」領貨時需向「店員」蘇女說出當天的密碼，才能領取所購的毒咖啡包。

此販毒集團除提供「店到店」配送服務外，還強調「快速取件」，保證24小時內可取貨。

專案小組透過偵搜發現，此夾娃娃機店上門客戶形跡可疑，竟違反常理不顧機台陳設物品，都先鬼祟進入店內後方小房間，且離去時還會多出1個手提袋，經派制服員警尾隨盤查，成功於袋內起獲毒咖啡包。

在掌握陳男等人的販毒模式後，專案小組立即向新北地院及檢察署聲請搜索票和拘票獲准，並於3月3日偕新北市警察局到新北市三重區店面和中和區倉庫執行搜索，順利逮捕陳男等3嫌。

同時破獲毒咖啡包分裝廠一座，查扣毒品咖啡包成品1500包（毛重4547.5公克）、二級毒品安非他命粉末2袋（總毛重2352.6公克）和分裝器具等證物。

初估此販毒集團自去年10月起從事非法行為，不法所得逾新台幣400萬元，上述查獲毒品市價約為200多萬元。

全案詢後依涉毒品罪將3嫌移送新北地檢署偵辦，其中陳男遭裁定收押、另兩嫌交保，警方將持續溯源追查毒品上游來源。（編輯：張銘坤）1110323