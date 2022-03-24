開能源設施案件會議 高檢署：未指導偵辦方向

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（中央社記者蕭博文台北24日電）台灣高等檢察署今天表示，日前召開能源設施相關案件會議是回應地檢署辦案需求，並未指導各地方檢察署個案偵辦方向，請外界切勿揣測或渲染，以維司法公信力並維護社會安定。

高檢署發布新聞稿表示，近期發生多起能源設施事件，影響民生甚鉅，相關案件已陸續由地檢署偵辦中，其中有地檢署反應專家鑑定及相關費用事項，為因應各地檢署辦案需求，於21日下午邀集相關地檢署開會。

新聞稿指出，會議結論包括轄區內有重要能源設施的地檢署，如發現有犯罪嫌疑情事，應立即指派專責檢察官，就可疑線索深入追查，迅速查明事實真相，並注意蒐證，以安定人心。

此外，轄區內有重要能源設施的地檢署應與當地司法警察機關及政風機構等建立聯繫平台，如發現犯罪嫌疑，應立即報請檢察官專案指揮偵辦。

高檢署表示，可協調相關機關提供鑑定人名單，並盡力支援鑑定費用；如有必要，高檢署也將協調中央主管機關等相關單位成立督導小組，協調行政機關協助各地檢署偵辦此類案件，以迅速釐清案情。（編輯：李亨山）1110324