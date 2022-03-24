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手機設懶人密碼失竊 遭盜刷11萬買遊戲點數

2022/3/24 16:20
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（中央社記者王朝鈺新北24日電）41歲楊姓男子去年前往新北市貢寮區龍洞潛水時涉嫌竊取iPhone手機，隨手輸入密碼1234手機便解鎖，盜刷近新台幣11萬8000元購買遊戲點數，警方今天逮捕楊男送辦。

新北市政府警察局瑞芳分局調查，楊男去年9月前往貢寮龍洞潛水時，發現潛水客侯姓男子的iPhone手機和3C用品放在潛水店家內，便起賊心，竊取後發現侯男僅用懶人密碼1234作為手機登入及行動支付密碼。

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警方查出，楊男為避免被人起疑，接連2、3天陸續到多間超商盜刷數筆遊戲點數，每筆金額3000元至5000元不等，總計盜刷近11萬8000元，侯男接獲信用卡公司通知趕緊向瑞芳警分局和美派出所報案。

警方表示，由於楊男出沒地點不定，經警方持續追緝，鎖定楊男居住地，今天上午持搜索票前往基隆市安樂區一處出租套房逮捕楊男，當場查獲失竊手機。楊男在警詢時坦承偷竊手機，警方詢後依竊盜等罪嫌，將楊男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110324

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