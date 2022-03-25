司法黃牛攬訟詐騙逾千萬 雲檢聲押假律師獲准

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）不具律師資格的何姓男子卻設立事務所，對外自稱律師攬訟，甚至多次偽變造法院開庭通知書取信被害人。雲林檢方初估何男違法攬訟獲利逾千萬元，經向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天接受中央社訪問表示，檢方日前接獲檢舉，57歲的何男自民國102年迄今，在雲林縣大埤鄉設立事務所，對外自稱律師招攬訴訟業務，且多次偽變造雲林地方法院開庭通知書取信被害人，遭騙委辦訴訟案件。

吳文城說，何男依訴訟案件難易度，每件收取新台幣3萬至50萬元不等費用，初估違法招攬訴訟案數十件，不法所得逾千萬元。

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雲檢檢察官葉喬鈞昨天指揮調查局雲林縣調查站執行搜索，在何男住家、事務所查扣大量訴訟資料等證物，發現被害人眾多，全案依涉嫌詐欺、違反律師法和偽造文書等罪嫌擴大偵辦。檢方認為何男有串滅證及反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方分析，何男與被害人間靠著口耳相傳介紹律師資訊，由於資訊查證能力欠佳，以致遭何男以假律師身分遭騙得手。呼籲民眾遇有委任律師需求，可向各地律師公會查詢委任人是否具律師資格，以免受騙，地檢署也將持續嚴查這類司法黃牛案件，避免民眾受害，以維司法公信。（編輯：孫承武）1110325