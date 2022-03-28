高雄男子穿外送員衣服搶銀行 檢方聲押獲准

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄曾姓男子25日穿外送員服裝搶劫三信商業銀行橋頭分行，昨天在南投落網，並移送橋頭地檢署偵辦，今天傍晚檢方向橋頭地院聲請羈押獲准。

年約30歲的曾姓男子25日穿外送平台服裝搶劫三信商業銀行橋頭分行，先以辣椒水攻擊保全人員後，再搶走櫃檯的5萬多元後逃逸。

警方昨天在南投一間民宿停車場，逮捕正與家人出遊的曾嫌，並移送橋頭地檢署偵辦。橋頭地檢署今天傍晚向橋頭地方法院聲請羈押獲准。

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警方表示，曾嫌原本否認犯案，警方將人帶回高雄釐清案情，曾嫌在途中才坦承犯案，並帶警方回到棄置犯案用轎車地點。目前已經找到曾嫌犯案時恐嚇用的BB槍，但尚未找到犯案時穿著外送制服等相關證物。

根據警方調查，曾男從事業務工作，收入不穩，但有新台幣800多萬房貸壓力，疑似為減輕經濟負擔犯下搶案，事前還向友人購買權利車變造車牌，再到玩具店買玩具槍，還刻意穿上外送員制服，想冒充身分，自認萬無一失。（編輯：黃世雅）1110328