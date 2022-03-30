國務費案纏訟15年 更二審4/1進行辯論吳淑珍請假

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（中央社記者劉世怡台北30日電）前總統陳水扁等人被控涉國務機要費案纏訟逾15年，其中陳水扁獲停審，其餘被告繼續審理，高院更二審4月1日開庭將進行審理辯論程序。高院今天表示，已收到被告吳淑珍遞狀請假。

陳水扁因病不能到庭而聲請停止審判，台灣高等法院於民國105年4月間裁定陳水扁在能到庭前停止審判，其餘被告則繼續審理。

高院更二審合議庭訂於4月1日起進行審理辯論程序，開庭日期為4月1日、8日、22日及5月6日，將視開庭進度是否辯論終結進行調整；合議庭也提出請求行政事務支援，包含發放旁聽證等。

高院指出，4月1日將傳喚陳水扁以外的全部被告，包含陳水扁妻子吳淑珍、兒子陳致中、女兒黃睿靚、時任總統府副秘書長馬永成、時任總統辦公室主任林德訓、時任總統府出納陳鎮慧、扁家友人蔡銘哲（以吳淑珍助理自居）、前力麒建設董事長郭銓慶。吳淑珍遞狀表示請假。

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全案緣於，台灣高檢署查黑中心（已裁撤）偵辦時任總統陳水扁吳淑珍夫婦等人涉嫌貪污國務機要費，民國95年11月間起訴吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧；陳水扁因受憲法保障（刑事豁免權），不在起訴範圍。

陳水扁卸任總統，當時查黑中心改制為最高檢察署特別偵查組（已裁撤）啟動偵辦陳水扁涉案部分，追出扁家4大案（國務費案、南港案、龍潭購地及疑洗錢案）並於97年12月間起訴陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚等人，案件經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，剩國務機要費及洗錢案，目前由高院進行更二審、法官李世華承審。（編輯：張銘坤）1110330