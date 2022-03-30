北市警調整122中階警官 郭建成接少年隊長

（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市警察局今天公布中階警官人事，異動122人並統一於4月1日辦理離、到職。其中，少年隊和婦幼隊長分別由中山警分局偵查隊長郭建成和中正一警分局督察組長李秉蒼調昇。

市警局下午發布新聞稿表示，為因應勤、業務需要，針對局內科長、主任等職缺，經市警局長楊源明邀集3名副局長、主秘、督察長、政風室和人事室業務主管等人共同開會檢討，經依適才適所、專才專用等原則通盤檢討調整，共計122人異動，並於4月1日辦理離、到職。

異動人事，包括第四至九序列科長、主任、督察、專員、直屬隊長、副分局長、副大隊長、偵查隊長、組長、主任、股長、督察員、警務正、中隊長、警備隊長、警務員兼所長、警務員和巡官兼所長等職務。

值得注意的是，台南市警察局長方仰寧妻子、台北市警察局少年警察隊長邱子珍，她日前遭人檢舉利用隊上公積金請客吃飯，並利用公家宣傳品做私人公關惹議，遭市警局政風室約談調查，本欲退休的她後來稱要等調查結束還清白，再做生涯考慮。

邱子珍也在這次人事異動名單，原職少年警察隊長，改任為市警局犯罪預防科第五序列專員；其遺缺則由中山警分局偵查隊長郭建成接任。

另，原婦幼警察隊長張櫻嬌則調任為市警局保安警察大隊副大隊長；其遺缺由中正一警分局督察組長李秉蒼接任。

楊源明去年7月中接任台北市警察局長後，市警局於去年8月因應市長柯文哲對警方提6年輪調建議，調整413名人事；緊接著同年10月中再發布人令，調整第四至九序列警職共90人，北市14個警分局計有7名副分局長異動。

距離上次人事異動逾5個月之久，市警局中階警官人事案今天定案公布，據了解，因楊源明致力打擊幫派犯罪，對刑事人才調整更加謹慎，且著重警職資歷、績優和公平的升遷原則，務求人事穩定，包括少年隊、婦幼隊、捷警隊和通信隊等主管職也做最大限度調整，以拓寬北市刑事警官升遷管道。

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相關人事異動名單如下：

1.本局保安科科長林基田調任本局保防科科長

2.本局督察室督察兼特種警衛股股長于增祥調任本局保安科科長

3.本局後勤科專員（第四序列）黃志成調任本局督察室督察

4.本局士林分局副分局長林至聰陞任本局後勤科專員（第四序列）

5.本局內湖分局副分局長蔡煉勇調任本局士林分局副分局長

6.本局交通警察大隊副大隊長許卜仁調任本局內湖分局副分局長

7.本局中正第一分局交通組組長鄭榮安陞任本局交通警察大隊副大隊長

8.本局督察室督察兼行政股股長王清海調任本局行政科科長

9.本局督察室專員（第四序列）陳勇華調任本局督察室督察

10.本局法規室專員（第五序列）王芳美陞任本局法規室專員（第四序列）

11.本局少年警察隊隊長邱子珍調任本局犯罪預防科專員（第五序列）

12.本局中山分局偵查隊隊長郭建成陞任本局少年警察隊隊長

13.本局中正第二分局副分局長胡幼麟陞任本局資訊室主任

14.本局保安警察大隊副大隊長李瑞泰調任本局中正第二分局副分局長

15.本局婦幼警察隊隊長張櫻嬌調任本局保安警察大隊副大隊長

16.本局中正第一分局督察組組長李秉蒼陞任本局婦幼警察隊隊長

17.內政部警政署督察室專員張舜南調任本局南港分局副分局長

18.本局文山第二分局督察組組長陳志傑調任本局信義分局督察組組長

19.本局督察室督察員吳國鍵調任本局文山第二分局督察組組長

20.本局捷運警察隊督察組組長張翊軒調任本局中正第一分局督察組組長

21.本局督察室督察員張育豪調任本局捷運警察隊督察組組長

22.本局松山分局交通組組長林榮峰調任本局中正第一分局交通組組長

23.本局交通警察大隊行政組組長鄭培淩調任本局松山分局交通組組長

24.本局交通警察大隊勤務指揮中心主任胡谷展調任本局交通警察大隊行政組組長

25.本局勤務指揮中心警務正黃明正調任本局交通警察大隊勤務指揮中心主任

26.本局大安分局防治組組長劉誌雄調任本局士林分局民防組組長

27.本局松山分局防治組組長洪淑玲調任本局大安分局防治組組長

28.本局中正第二分局防治組組長黃嚴禾調任本局松山分局防治組組長

29.本局萬華分局民防組組長吳新竹調任本局中正第二分局防治組組長

30.本局交通警察大隊總務組組長蔡尚營調任本局萬華分局民防組組長

31.本局保安科警務正周珈宇調任本局交通警察大隊總務組組長

32.本局通信隊管理組組長劉得焜調任本局文山第一分局保防組組長

33.本局文山第一分局偵查隊隊長葉錦洲調任本局通信隊管理組組長

34.本局刑事警察大隊偵查第一隊隊長曾逸群調任本局文山第一分局偵查隊隊長

35.本局刑事警察大隊預防組組長曾文勇調任本局刑事警察大隊偵查第一隊隊長

36.本局防治科查察股股長林永松調任本局南港分局民防組組長

37.本局保防科警務正張素鳳調任本局防治科查察股股長

38.本局婦幼警察隊副隊長劉志剛調任本局內湖分局民防組組長

39.本局文山第一分局行政組組長黃贏慧調任本局婦幼警察隊副隊長

40.本局保安科警務正江增健調任本局文山第一分局行政組組長

41.本局保防科警務正謝銘哲調任本局內湖分局秘書室主任

42.本局松山分局偵查隊隊長林弘基調任本局中山分局偵查隊隊長

43.本局文山第二分局偵查隊隊長蔡致然調任本局松山分局偵查隊隊長

44.本局刑事警察大隊偵查組組長袁雲澂調任本局文山第二分局偵查隊隊長

45.本局秘書室機要股股長蔡漢政調任本局刑事警察大隊偵查組組長

46.本局督察室督察員黃柏鈞調任本局秘書室機要股股長

47.本局保安科警務正許文彥調任本局後勤科庶務股股長

48.本局秘書室研考股股長柯巧心調任本局後勤科裝備股股長

49.本局公共關係室警務正蔡仁華調任本局秘書室研考股股長

50.本局犯罪預防科警務正謝宗志調任本局犯罪預防科預防股股長

51.本局刑事警察大隊司法組組長陳宜宏調任本局法規室法制作業股股長

52.本局後勤科綜合股股長黃亮凱調任本局刑事警察大隊司法組組長

53.本局後勤科警務正連財顧調任本局後勤科綜合股股長

54.本局中山分局民防組組長王立賢調任本局信義分局保防組組長

55.本局信義分局保防組組長林文周調任本局中山分局民防組組長

56.本局督察室警務正劉熙能調任本局督察室督察員

57.本局犯罪預防科警務正辜欽祥調任本局督察室警務正

58.本局督察室警務正周永健調任本局督察室督察員

59.本局後勤科警務正陳良勇調任本局督察室警務正

60.本局督察室警務正黃琦鈞調任本局督察室督察員

61.本局後勤科警務正黃鉅增調任本局督察室警務正

62.本局行政科警務正王明祝調任本局保防科警務正

63.本局犯罪預防科警務正陳瑞明調任本局行政科警務正

64.本局法規室警務正馮忠堂調任本局保防科警務正

65.本局防治科警務正黃升揮調任本局保安科警務正

66.本局行政科警務正張義和調任本局保安科警務正

67.本局後勤科警務正謝育銘調任本局保安科警務正

68.本局秘書室警務正胡金龍調任本局勤務指揮中心警務正

69.本局秘書室警務正陳振翔調任本局公共關係室警務正

70.本局萬華分局督察組督察員陳慶穰陞任本局後勤科警務正

71.本局中山分局中山一派出所警務員兼所長楊坤龍陞任本局防治科警務正

72.本局南港分局玉成派出所警務員兼所長駱伯舟陞任本局犯罪預防科警務正

73.本局中山分局大直派出所警務員兼所長黃敏陞任本局法規室警務正

74.本局大安分局偵查隊警務員兼副隊長周維強陞任本局秘書室警務正

75.本局松山分局松山派出所警務員兼所長羅秀成陞任本局秘書室警務正

76.本局交通警察大隊中隊長黃汝華陞任本局犯罪預防科警務正

77.本局大同分局建成派出所警務員兼所長黃俊國陞任本局犯罪預防科警務正

78.本局松山分局中崙派出所警務員兼所長黃建彰陞任本局犯罪預防科警務正

79.本局北投分局長安派出所警務員兼所長高崇人陞任本局行政科警務正

80.本局松山分局偵查隊警務員兼副隊長陳重仁陞任本局後勤科警務正

81.本局大安分局和平東路派出所警務員兼所長歐能仁陞任本局後勤科警務正

82.本局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長洪志恒陞任本局後勤科警務正

83.本局松山分局警備隊隊長戴嘉烈調任本局中山分局警備隊隊長

84.本局保安警察大隊副中隊長吳文城調任本局保安警察大隊中隊長

85.本局刑事警察大隊警務員李真旺調任本局保安警察大隊副中隊長

86.本局交通警察大隊警務員吳庭有調任本局交通警察大隊中隊長

87.本局南港分局警備隊隊長陳明男調任本局大安分局警務員

88.本局大安分局安和路派出所警務員兼所長高詮恩調任本局中山分局中山一派出所警務員兼所長

89.本局中正第二分局思源街派出所警務員兼所長楊開琮調任本局大安分局安和路派出所警務員兼所長

90.本局中正第一分局忠孝西路派出所巡官兼副所長廖嵥俊陞任本局中正第二分局思源街派出所警務員兼所長

91.本局士林分局後港派出所警務員兼所長周仲德調任本局中山分局大直派出所警務員兼所長

92.本局南港分局南港派出所警務員兼所長方定工調任本局士林分局後港派出所警務員兼所長

93.本局中山分局刑事警務員林承緯調任本局南港分局南港派出所警務員兼所長

94.本局大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長楊進華調任本局大安分局和平東路派出所警務員兼所長95.本局萬華分局西園路派出所警務員兼所長陳謙時調任本局大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長

96.本局信義分局六張犁派出所警務員兼所長王崇倫調任本局萬華分局西園路派出所警務員兼所長

97.本局信義分局刑事警務員林孝儒調任本局信義分局六張犁派出所警務員兼所長

98.本局北投分局永明派出所警務員兼所長張君業調任本局松山分局松山派出所警務員兼所長

99.本局北投分局關渡派出所警務員兼所長黃文呈調任本局北投分局永明派出所警務員兼所長

100.本局文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長陳以雯陞任本局北投分局關渡派出所警務員兼所長

101.本局內湖分局文德派出所警務員兼所長王健仲調任本局松山分局中崙派出所警務員兼所長

102.本局內湖分局康寧派出所警務員兼所長林柏齡調任本局內湖分局文德派出所警務員兼所長

103.本局保安警察大隊警務員黃彥喬調任本局內湖分局康寧派出所警務員兼所長

104.本局中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長黃冠希調任本局大同分局建成派出所警務員兼所長

105.本局文山第一分局復興派出所警務員兼所長謝宗益調任本局中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長106.本局萬華分局東園街派出所警務員兼所長林卷億調任本局文山第一分局復興派出所警務員兼所長

107.本局萬華分局刑事警務員陳右霖調任本局萬華分局東園街派出所警務員兼所長

108.本局士林分局文林派出所警務員兼所長陳柏剛調任本局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長

109.本局士林分局天母派出所警務員兼所長吳柏緯調任本局士林分局文林派出所警務員兼所長

110.本局士林分局芝山岩派出所警務員兼所長郭文釋調任本局士林分局天母派出所警務員兼所長

111.本局士林分局蘭雅派出所警務員兼所長蔡育憲調任本局士林分局芝山岩派出所警務員兼所長

112.本局婦幼警察隊警務員蕭凱仁調任本局士林分局蘭雅派出所警務員兼所長

113.本局中山分局刑事警務員莊凡緯調任本局北投分局石牌派出所警務員兼所長

114.本局萬華分局警務員殷鴻龍調任本局北投分局長安派出所警務員兼所長

115.本局萬華分局刑事警務員蔡維哲調任本局南港分局玉成派出所警務員兼所長

116.本局文山第二分局景美派出所警務員兼所長黃國倫調任本局文山第一分局偵查隊警務員兼副隊長

117.本局萬華分局東園街派出所巡官兼副所長曾鈺舜陞任本局文山第二分局景美派出所警務員兼所長

118.本局中正第二分局南海路派出所警務員兼所長林子敬調任本局刑事警察大隊警務員

119.本局中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長賴新天調任本局中正第二分局南海路派出所警務員兼所長

120.本局松山分局刑事警務員陳易佑調任本局中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長

121.本局內湖分局港墘派出所巡官兼副所長蔡佾錩調任本局文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長

122.本局中正第二分局巡官張宏達調任本局萬華分局大理街派出所巡官兼所長。1110330