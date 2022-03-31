高志鵬假釋後聲請釋憲 法庭裁定部分不受理

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（中央社記者林長順台北31日電）前立法委員高志鵬因圖利罪，遭判刑4年6個月確定入監服刑，去年假釋出獄。高志鵬認為刑事訴訟法第17條第8款等規定違憲，聲請釋憲。憲法法庭裁定，部分不受理。

高志鵬被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，法院更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴而全案定讞。

高志鵬於民國108年1月10日向新北地檢署報到後，暫發監台北分監，後來被移到宜蘭監獄服刑，又轉到桃園八德外役監獄，去年2月假釋出獄。

高志鵬認為，刑事訴訟法第17條第8款、第18條、第379條第2款、第389條第1項、第420條第1項第5款、第441條及最高法院刑事案件分案實施要點第9點第1項第2款等規定，或各該條文本身，或結合其他條文一併適用的結果，違反憲法第16條保障人民之訴訟權及憲法公平審判原則，去年12月向大法官聲請釋憲。

憲法法庭指出，刑事訴訟法第18條、第379條第2款、第389條第1項、第420條第1項第5款、第441條等規定，高志鵬僅提到有規範不足情事，沒有具體指摘有如何牴觸憲法之處；確定終局判決分案時，最高法院刑事案件分案實施要點相關規定尚未公布，因此裁定不受理。

至於高志鵬認為刑事訴訟法第18條違憲部分，憲法法庭另行審理。

高志鵬先前也認為最高法院依貪污治罪條例圖利罪判他有罪確定，違反憲法權力分立原則而牴觸憲法第63條，因而聲請釋憲。不過，當時大法官認定，高志鵬沒有具體敘明圖利罪究竟有何違反憲法之處，裁定不受理。（編輯：戴光育）1110331