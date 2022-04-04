健保資料庫釋憲案 憲法法庭26日言詞辯論

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（中央社記者林長順台北4日電）台灣人權促進會等民間團體認為衛福部健保署未經同意，釋出全民健康保險研究資料庫等健保資料給學者做研究，有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭定於4月26日進行言詞辯論。

台權會秘書長蔡季勳等人於民國101年間以存證信函向衛生福利部中央健保署表達，拒絕健保署將他們的個人全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業務以外之目的。

健保署回函表示，健保署因辦理全民健康保險業務，而擁有全國民眾的納保與就醫資料，為促進國內全民健保相關研究，以提升醫療衛生發展，對外提供利用時，均依行為時電腦處理個人資料保護法規定辦理，並有嚴格的資料管理措施，以保障研究資料被合法合理使用。

蔡季勳等人提起訴願遭駁回後提起行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。蔡季勳等人上訴，最高行政法院於106年1月間判決蔡季勳等人敗訴確定。

蔡季勳等人認為個人資料保護法第6條等，有違反憲法第22條資訊隱私權、第23條法律保留原則等之虞，向大法官聲請釋憲。

憲法訴訟法今年1月4日上路後，案件改由憲法法庭審理。憲法法庭定於4月26日上午9時進行言詞辯論，邀請聲請人與相關機關到庭陳述意見。（編輯：方沛清）1110404