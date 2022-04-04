不滿女友欠錢不還又嗆告性侵 男殺人罪判12年6月

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（中央社記者吳哲豪南投4日電）男子黃明同不滿越籍女友阮女借款22萬不還，反被阮女揚言告性侵，黃男持刀殺害阮女後喝農藥自殺，阮女傷重不治，黃男電話報警自首獲救，南投地院今依殺人罪判處黃男徒刑12年6月。

根據南投地方法院公布的刑事判決書，58歲黃男因採茶認識來自越南的阮女，2人成為男女朋友；民國110年3月8日，黃男先購買農藥，再開車前往阮女位在南投埔里鎮的越南商店，黃男手持農藥和長40公分的刀子找阮女理論。

黃男先持刀猛刺阮女腹部，再喝農藥自殺，阮女被刺後倒地，黃男打電話報警自首，員警獲報趕抵現場將2人送醫，阮女傷重不治，黃男被救回一命，遭檢方依殺人等罪起訴。

判決書指出，黃男指女友向他借了新台幣22萬元做地下匯兌生意，他雖反對女友地下匯兌生意，但對方不聽，2人因此發生爭吵，他打了阮女一巴掌，隔天女友即揚言控告性侵，黃男心生不滿，才會購買農藥及持刀殺害阮女。

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黃男律師向法官辯稱，黃男殺害阮女前已多日嚴重失眠及自言自語，精神顯已恍惚，恐因精神病影響行為；不過地院法官認為，黃男雖曾在精神科就醫，主因是適應障礙，非精神疾病，且黃男能向警方清楚交代時序、地點、行凶原因等，認知功能未缺損，認定黃男無精神障礙或心智缺陷。

法官認為，黃男受審坦承犯行，表示很後悔，自己因衝動才鑄下無法挽回錯誤，願接受法律制裁並賠償被害人家屬，而黃男涉犯刑法第271條殺人罪，判處有期徒刑12年6個月。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1110404