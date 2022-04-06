台南無業男疑有戀物癖 1天連犯近40件竊案被逮

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台南市55歲徐姓男子疑有戀物癖，平時騎著機車閒逛，看見喜歡的物品隨手就偷，再帶回住處收藏，一天連續犯下近40件竊案，專偷安全帽、機車後照鏡及夾娃娃機店商品等，24小時內被逮2次，訊後依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月6日

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市55歲徐姓男子疑有戀物癖，1天連續犯下近40件竊案，專偷安全帽、機車後照鏡及夾娃娃機店商品等，24小時內被逮2次，依法送辦。

台南市政府警察局第一分局警員今天告訴中央社記者，警方4日上午10時許接獲台南市東區長榮路多名居民報案，機車座墊安全帽、後照鏡及手機架遭竊，警方趕往調查的同時，又獲報東區東寧路和長榮路口附近機車置物架衣物及安全帽被偷。

警方調閱監視器，鎖定徐男涉案，未料徐男當天上午11時許竟回到犯案現場，當場被逮，警方起出17頂安全帽、2具手機架、1組後照鏡、1袋衣物及1批夾娃娃機店商品1批，警方訊後依竊盜罪嫌函送。

沒想到徐男剛走出警局又開始犯案，5日凌晨前往東區長榮路巷弄偷安全帽時，被居民發現報警，警方趕到逮捕，徐男手上還拿著剛偷的5頂安全帽，警方同時取贓查扣13頂安全帽及1批夾娃娃機店商品，訊後依法送辦。

警方調查，居無定所的無業徐男疑有戀物癖，平時騎著機車閒逛，看見喜歡的安全帽等物時，隨手就偷，再帶回住處收藏，作案範圍遍及東區、南區、中西區及永康區。

徐男4日犯案當天，1名女機車騎士在東區未戴安全帽被攔查，女騎士委曲地說，安全帽剛被偷，沒有辦法。結果警方讓女騎士看徐男贓物，意外找到被偷的安全帽，讓女騎士喜出望外。（編輯：黃世雅）1110406