八德外役監脫逃受刑人台中落網 稱沒放假心情差

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桃園八德外役監一名林姓受刑人以上廁所為由從作業場所翻牆脫逃，9日凌晨在台中落網。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月9日

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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園八德外役監一名林姓受刑人，昨天以上廁所為由從作業場所翻牆脫逃。林嫌凌晨在台中被桃園龜山警方逮捕，他供稱是因疫情沒有放假、心情不好才脫逃，全案依法送辦。

法務部矯正署八德外役監獄昨天發布新聞稿表示，一名26歲的林姓受刑人，以上廁所為由、從作業場所攀爬圍牆脫逃，已向轄區桃園市政府警察局龜山分局大林派出所報案並函報桃園地檢署。

龜山分局今天上午向媒體表示，經專案小組全力查緝，調閱數百支監視器後，發現林姓受刑人騎乘偷來的自行車一路南下，已在今天凌晨0時50分許在台中市清水區中山路查獲林嫌及偷來的自行車；過程中一名員警不慎腳被割傷，但並非遭到林嫌攻擊。

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警方表示，林嫌供稱，是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，沒有放假、心裡不舒服，才會逃走散心，全案依竊盜、脫逃罪移送桃園地檢署偵辦。林嫌是因放火燒毀他物及竊盜罪，被判刑9年10月。

警方表示，桃園市長鄭文燦及桃園市警局長陳國進，預計將在上午11時至龜山分局，慰問因為逮捕脫逃人犯而受傷的員警，並頒發慰問金及破案獎金，激勵基層員警士氣。（編輯：李錫璋）1110409

桃園八德外役監一名林姓受刑人8日以上廁所為由從作業場所翻牆脫逃，警方調閱監視器後，發現他騎乘偷來的自行車一路南下到台中。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月9日

桃園八德外役監一名林姓受刑人8日從作業場所攀爬圍牆脫逃，9日凌晨在台中被桃園龜山警方逮補。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月9日

桃園八德外役監一名林姓受刑人8日以上廁所為由翻牆脫逃，騎乘偷來的自行車一路南下，警方9日凌晨在台中查獲林嫌及自行車。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月9日

桃園八德外役監一名林姓受刑人8日以上廁所為由翻牆脫逃，騎乘偷來的自行車一路南下到台中，9日凌晨被警方逮補。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月9日