女領隊阿波蘭山失足墜谷 空勤成功吊掛送醫救治

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）一行3人登山隊相約攀登馬博橫斷，6日行經阿波蘭山時31歲吳姓女領隊失足墜落70公尺深山谷，無法行走求援，因天候不佳、路途遠搶救困難，今天空勤再度出動，順利吊掛下山。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊玉里分隊分隊長楊緯立今天接受媒體聯訪指出，6日上午11接獲台中消防局轉報，一行3人（1男2女）登山隊伍2日由卓溪鄉中平林道進入，預計8日由玉里鎮與卓溪鄉交界阿桑來戛下山，行經阿波蘭山時，吳姓女登山客不慎失足跌落70公尺深山谷，造成腳部及頭部創傷，意識清楚，無法行走。

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楊緯立指出，由於從入山口至失事地點步行需耗時4天，獲報當天即集結14名先遣搜救人員，分別以直升機空中部隊及步行部隊兵分兩路前往救援，但因連日天氣不佳，直升機無法飛行。

楊緯立指出，今天上午10時許空勤總隊直昇機再度起飛，前往阿波蘭山東南方患者位置，將患者吊掛成功，順利將傷患吊掛並後送至德興運動場，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。（編輯：黃世雅）1110409