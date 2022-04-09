更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 社會

女領隊阿波蘭山失足墜谷 空勤成功吊掛送醫救治

2022/4/9 12:14（4/9 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
31歲吳姓女山友攀登馬博橫斷，行經阿波蘭山時失足墜落70公尺深山谷，頭部、腳步創傷無法行走求援，花蓮縣消防局集結搜救人員兵分兩路前往救援，9日上午空勤順利出動，將患者吊掛下山救治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年4月9日
31歲吳姓女山友攀登馬博橫斷，行經阿波蘭山時失足墜落70公尺深山谷，頭部、腳步創傷無法行走求援，花蓮縣消防局集結搜救人員兵分兩路前往救援，9日上午空勤順利出動，將患者吊掛下山救治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）一行3人登山隊相約攀登馬博橫斷，6日行經阿波蘭山時31歲吳姓女領隊失足墜落70公尺深山谷，無法行走求援，因天候不佳、路途遠搶救困難，今天空勤再度出動，順利吊掛下山。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊玉里分隊分隊長楊緯立今天接受媒體聯訪指出，6日上午11接獲台中消防局轉報，一行3人（1男2女）登山隊伍2日由卓溪鄉中平林道進入，預計8日由玉里鎮與卓溪鄉交界阿桑來戛下山，行經阿波蘭山時，吳姓女登山客不慎失足跌落70公尺深山谷，造成腳部及頭部創傷，意識清楚，無法行走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊緯立指出，由於從入山口至失事地點步行需耗時4天，獲報當天即集結14名先遣搜救人員，分別以直升機空中部隊及步行部隊兵分兩路前往救援，但因連日天氣不佳，直升機無法飛行。

楊緯立指出，今天上午10時許空勤總隊直昇機再度起飛，前往阿波蘭山東南方患者位置，將患者吊掛成功，順利將傷患吊掛並後送至德興運動場，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。（編輯：黃世雅）1110409

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載