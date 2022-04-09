台南優良教師猥褻女童判刑定讞 逃亡2個半月落網

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張姓男子（中）原為台南某國小教師，還曾獲資深優良教師獎項，卻因猥褻多名女童遭判有期徒刑，但他未到案執行而被通緝，台南善化警分局9日成功在台中市北屯區將人逮捕歸案。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）曾獲20年資深優良教師獎的台南市張姓前國小老師，猥褻多名女童遭判4年10個月有期徒刑定讞，張男因未到案執行而遭通緝，台南市警局善化分局今天下午在台中市北屯區逮獲歸案。

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張男被判刑4年10個月有期徒刑定讞後，今年1月未到案執行，台南地檢署1月26日發布通緝，台南市警局昨天召開專案會議後全面追捕，善化分局今天下午2時許在台中市北屯區一棟大樓地下一樓停車場將張男逮獲，解送台南地檢署。

善化分局表示，張男任職國小教師期間猥褻多名女童，判刑確定後逃亡2個半月。張男因未符合法務部「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」之「特定刑事案件」規定（判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑確定，且有事實足認該受刑人有逃匿之虞者），南檢在判決定讞後也未啟動「防逃機制」，張男在判決確定前就已逃逸。（編輯：張芷瑄）1110409