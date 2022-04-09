工作船基隆嶼海域沉沒 2船員落海身亡

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工作平台船「東洋6號」9日在基隆嶼南方海域疑因排水系統故障進水，因排水不及致船隻沉沒，船上2人落海，救起時皆已失去呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）工作平台船「東洋6號」今天在基隆嶼南方海域疑排水系統故障進水，因排水不及船隻沉沒，船上2名船員落海，救起送醫急救後宣告不治。

海巡署下午2時許接獲通報，工作平台船「東洋6號」拖帶工作平台「宏略801」在基隆嶼南方約0.2浬處，疑東洋6號排水系統故障進水，宏略801工作平台上人員登上協助。

未料，東洋6號仍持續進水，由於排水不及船隻沉沒，船上吳姓和林姓男子落海，其中1人由娛樂漁船救起，另1人則由基隆嶼安檢所人員協助救援，2人救起時已失去呼吸心跳，經送醫急救後仍回天乏術。

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基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯向中央社記者表示，經市府調查，東洋6號是基隆嶼碼頭災害復建工程承商委託運送材料的工作船，在運送過程中不慎沉沒，有2名船員落海。

曾姿雯指出，沉沒的拖船非受市府委託的廠商，與市府並無契約關係，此案非屬工地內職安事件，市府已請監、承造單位與委託船家妥為處理後續事宜，觀銷處也將持續追蹤關心辦理情形。（編輯：方沛清）1110409