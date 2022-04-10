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首頁 / 社會

開車撞到鄰居機車落跑 男子挨罰3000吊銷駕照

2022/4/10 11:58
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（中央社記者林長順台北10日電）台北市陳姓男子去年10月間開車出門時，不慎撞倒鄰居機車。陳男將機車扶正後離開，被北市裁決所開罰3000元，並吊銷駕照1月等。陳男提起行政訴訟，法院判決敗訴。

判決指出，陳男於去年10月11日晚間開著停在門口的自用小客車出門時，撞到鄰居的機車。陳男將機車扶正後開車離去。鄰居察覺機車受損後報警處理。警方調閱監視器調查後，翌日到陳男家告知他涉肇事後逃逸。

陳男向警方及鄰居表示，他當時不慎擦撞機車，未發現機車損壞，因急著送妻子送醫，隨即駕車離去，並無逃逸意圖，願意賠償修復機車的一切費用，並即刻通知保險公司進行理賠相關流程。

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不過，警方仍依違反道路交通管理處罰條例舉發，台北市交通事件裁決所裁罰陳男罰鍰新台幣3000元、吊扣駕駛執照1個月，並應參加道路交通安全講習。陳男不服，提起行政訴訟。

士林地方法院認為，陳男車輛擦撞機車後，並未先標繪、記錄車輛位置及現場痕跡證據，即移動車輛，且未與機車車主當場和解，未留下聯絡資料，也未通知警察機關，逕自駕車離去，屬未依規定處置逃逸，判決陳男敗訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110410

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