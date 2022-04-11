為女爭風吃醋 屏東男小吃部持魚槍刺死情敵

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東恆春一家小吃部10日凌晨發生凶殺案，陳姓男子與柯姓男子為鄭姓女子爭風吃醋，陳男遭柯男持魚槍刺胸身亡，警方逮到柯姓犯嫌，依殺人罪移送。

屏東縣政府警察局恆春分局調查指出，案件發生在10日凌晨4時許，獲報趕往現場發現一名男子倒臥在場，胸部有魚槍穿刺痕跡，送醫急救後宣告不治，立即組成專案小組偵辦。

警方指出，死亡的陳姓男子（38歲）與涉案柯姓男子（43歲），案發當天晚上為了鄭姓女子爭風吃醋，在店門口發生衝突，柯男一氣之下，到了車上拿出魚槍刺向陳男。

恆春警方組成專案小組調閱監視器畫面，在10日上午9時許將涉嫌的柯姓男子拘提到案，詢後將依殺人罪嫌移送台灣屏東地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110411