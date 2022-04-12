三中案二審5/13開庭 傳喚馬英九

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北12日電）前國民黨主席馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清涉以低價等方式出脫三中及舊黨部大樓，一審判決無罪，檢方提上訴。二審高院訂於5月13日傳喚馬英九等人出庭。

全案緣於，台北地檢署起訴指出，馬英九、張哲琛、汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易及舊黨部大樓案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元的損害，民國107年7月間依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

一審台北地方法院認定檢察官舉證不足，且馬英九不具違反證交法身分，去年10月27日判決馬英九無罪；張哲琛、汪海清也獲判無罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，前立委蔡正元被控侵占阿波羅公司資產等案，一審依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月，並依違反商業會計法判處有期徒刑6月，得易科罰金；蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行均獲判無罪。

台北地檢署對全案6名被告提起上訴，二審台灣高等法院受理後，訂於14日開庭，傳喚蔡正元等3人到庭，進行準備程序；5月13日開庭，傳喚馬英九等3人到庭，進行準備程序。（編輯：張銘坤）1110412