壽豐犬隻疑遭空氣槍射死 動防所釐清死因譴責暴力

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮壽豐鄉鹽寮有民眾飼養犬隻疑遭空氣槍射擊死亡，經向警方報案及通報動植物防疫所後，死亡犬隻由動防所冰存，後續將進一步釐清死因，縣府譴責暴力、籲尊重生命。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，據通報民眾轉述，10日於案發地（壽豐鄉台11線省道11公里處）附近的民宿與朋友聚會，民眾將所飼養的1頭犬隻解開繫繩讓牠自行便溺，後來發現狗狗都未返回，更於當天晚間約9時許發現疑似遭射擊死亡。

民眾於12日下午向案發當地派出所報案，並將動物屍體送至動防所冰存保全事證；之後飼主將報案資料及案發當天動物送至動物醫院的檢驗資料送動防所，希望有助案情釐清。

由於犬隻疑似遭空氣槍攻擊虐殺情形，已違反動物保護法，涉案人最重將處以有期徒刑併科罰金。周黃得榮表示，後續聯繫動物法醫協助釐清死亡後，將相關資料移送警檢續辦。

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涉案人將依違反動物保護法，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金；倘若使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，將處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金。

動防所也將進一步調查釐清飼主責任。縣府呼籲民眾尊重動物生命，無論動物是否有主或無主，生命都是珍貴的；若有發現類似案情時儘速向警方報案，並通報動防所保存證據及釐清死因。（編輯：陳仁華）1110417