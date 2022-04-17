通緝犯遭逮快篩陽性 警叫救護車戒護送醫採檢

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（中央社記者王朝鈺新北17日電）新北市政府警察局瑞芳分局今天逮捕竊盜通緝犯50多歲李姓男子，警方協助李男快篩後呈現陽性反應，員警立即穿戴全套防護裝備，戒護李男搭防疫救護車至醫院採檢。

相關人員指出，瑞芳警分局澳底派出所中午在貢寮區仁愛路逮捕竊盜通緝犯李姓男子，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，警方為避免交叉感染，在嫌疑人偵訊前，都會在警方設置戶外偵詢區進行快篩檢驗。

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李男進入偵詢區經員警協助快篩測試呈現陽性反應，員警立即通報衛生局等單位，並啟用防疫救護車，由員警穿戴全套防護裝備，全副武裝戒護至醫院進行PCR核酸檢測。

瑞芳警分局表示，員警都已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，PCR檢測結果出爐前，也請相關同仁先在備勤處所待命並自主健康管理，後續待檢測結果出爐，依防疫相關作業流程辦理，以維護同仁健康。（編輯：方沛清）1110417