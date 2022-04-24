觀護人室1確診 新北地檢署匡列11名接觸者

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北地方檢察署日前一名檢察官染疫，今天再傳觀護人室一名員工PCR陽性，檢方除緊急清消外，也匡列11名接觸者及6名受保護管束人進行篩檢。

新北檢日前有一名檢察官身體不適，經核酸檢測（PCR）陽性，檢方共匡列與個案的接觸者13人，其中5人居家隔離，其他人自我健康監測，所幸經採檢都快篩陰性。

新北檢今晚發布訊息指出，觀護人室一名女性同仁23日出現類似感冒症狀，當天自行前往醫療院所進行PCR ，今天接獲通知並通報採檢結果為陽性。

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新北檢表示，地檢署防疫應變小組已啟動應變機制，共匡列所有接觸同仁（均非密切接觸者）共11人，進行自我健康監測，目前已有兩人快篩陰性，其餘9人仍待安排快篩。

檢方也通知確診個案於觀護人室所接觸的6名受保護管束人，要求配戴口罩並注意個人衛生，留意身體狀況，如有不適症狀，要立刻就醫。此外，已緊急調派人力就個案可能接觸的辦公區域完成消毒。後續將配合衛生及疫調單位進行疫調。（編輯：管中維）1110424