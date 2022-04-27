虎皮貓熱水澆頭疑遭虐死亡 台南男子被送辦

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市23歲黃姓男子23日將1隻遭熱水澆頭的虎皮貓丟棄在台南神學院工地外，被民眾發現送醫仍不治，黃男雖宣稱這隻被他誘捕的貓兒在家中因撞倒熱水壺才被燙傷，仍被警方送辦。

台南市政府警察局第一分局警員今天告訴中央社記者，網友25日晚間在PTT及台南爆料公社等社群論壇反映，1隻虎皮貓23日上午10時許被發現丟棄在台南神學院工地外，奄奄一息，送醫後不治，醫師檢視認定被熱水澆頭燙傷，疑似遭虐。

警方獲報後查訪蒐證，鎖定黃男涉案，昨天通知他到案說明；警方調查，黃男23日凌晨3時許騎著機車將遭熱水澆頭燙傷的虎皮貓丟棄在東區東門路巷弄內後，逕自離去。

黃男供稱，這隻虎皮貓是流浪貓，他偶爾會餵養，後來他誘捕虎皮貓想送去結紮，未料將虎皮貓帶回家中後，虎皮貓撞倒熱水壺而被燙傷，他不知如何是好，只好丟棄在巷弄間。

黃男行為已違反動物保護法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬以上、200萬元以下罰金；警方訊後依法送辦。（編輯：黃世雅）1110427