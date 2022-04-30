聯結車停平交道害火車出軌 肇事司機判刑10月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄2020年1輛聯結車闖平交道，遭台鐵區間車撞上，造成3節車廂出軌嚴重事故。橋頭地方法院近日判決指出，吳姓肇事司機犯後態度不佳、否認犯行，判有期徒刑10個月，可上訴。

吳男於2020年4月10日下午1時12分許，駕車載運水泥熟料，要通過屏山巷平交道前往東南水泥廠內倒料區時，鐵軌警鈴響起，但吳男未及時駛離，導致台鐵3198次區間車撞上，3節車廂出軌，1名台鐵司機員及3名旅客受傷。

判決指出，吳男雖承認駕車停在平交道上，但卻矢口否認有過失，辯稱是車輛突然熄火，他無法發動，車輛因此暫停在平交道，而他想去按平交道旁的緊急按鈕，但已經來不及，純粹是機械問題釀禍。

但經調查，地院認為，是吳男先於左彎時未掌握好轉彎時機及角度，致未留有足夠轉彎半徑，車輛無法順利過彎，又在仍有充足反應時間情況下，未及時倒車再直行進入東南水泥廠內以離開平交道，顯有過失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

判決指出，吳男犯後仍否認犯行，且未與告訴人達成和解，也無彌補犯後所造成的損害，犯後態度不佳，將他依過失傾覆現有人所在之火車罪，處10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

當時事故造成區間車頭全毀、3節車廂出軌，台鐵司機員和乘客共4人受傷，上萬名旅客行程遭延誤。台鐵並於事故後表示，包括行車設備與搶修費用等營運損失逾新台幣3.2億元，將向肇事公司和肇事者求償。（編輯：郭諭儒）1110430