疑不滿台鐵5/1停駛揚言放炸彈 警方偵辦
2022/4/30 16:56（4/30 18:08 更新）
台鐵5月1日表定列車全停駛，台中市政府1999專線接獲有民眾揚言要在台中站、新烏日站放置炸彈，鐵路警察局已掌握偵辦，並針對台鐵台中站及各站區加強巡守，持續檢視廁所、置物櫃、垃圾桶等處是否藏有可疑物品。（鐵路警察局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月30日
（中央社記者趙麗妍台中30日電）台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，表定所有列車都會停駛。台中市政府1999專線接獲有民眾揚言要在台中站、新烏日站放置炸彈，鐵路警察局掌握偵辦。
台灣鐵路工會發動在5月1日勞動節當天，以不加班方式集體休假，當天多數列車停駛。今天卻發生有民眾疑因不滿列車停駛，致電台中市政府1999專線，揚言要在台中站、新烏日站放置炸彈。
台中市研考會透過文字稿指出，今天上午接獲民眾反映此案件後，立即通報台鐵與警察局。
鐵路警察局台中分局也透過文字稿指出，針對台鐵台中站及各站區均加強巡守並持續檢視廁所、置物櫃、垃圾桶等處是否藏有可疑物品，提高處理危險物品警覺，避免危害發生。
經警方以金屬探測器檢查各車均無異常金屬反應，截至下午4時，台中地區各車站均無發現，一切均正常。偵查隊目前已有偵查方向，調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110430
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