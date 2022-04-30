買快篩試劑當心詐騙 男付49萬未收到貨

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（中央社記者劉建邦台北30日電）國內COVID-19疫情延燒，刑事局今天表示，有民眾買快篩試劑遇詐騙，一名男子以49萬餘元買快篩試劑卻未收到貨，另有民眾透過臉書網購快篩試劑最後收到口罩，呼籲小心遇騙。

刑事局發布新聞資料指出，一名20餘歲男子日前在社群網站臉書（Facebook）發現有刊登販賣快篩試劑1組新台幣300元廣告，男子私訊賣家並匯出1萬元購買快篩試劑，事後收到貨品拆開才發現是口罩，向警方報案。

另一名住北部從商的40餘歲男子日前透過友人接洽廠商購買3300劑快篩試劑，期間與廠商約定交貨時間，男子事後交付現金給友人與透過匯款方式，共支付49萬餘元，過了約定交貨時間卻未收到貨，自認遇到詐騙，報警處理。

刑事局表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，只有醫療器材商及藥局可販賣快篩試劑，國內未開放透過網路、電話、社群媒體等方式販售，民眾可至藥妝店、醫療器材行、藥局等處購買。

刑事局指出，民眾購買快篩試劑應循正常管道，以免掉入詐騙陷阱，相關防範詐騙內容可打165專線諮詢，遇詐騙應立即向轄區警局報案。（編輯：謝雅竹）1110430